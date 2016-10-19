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نيابة العاشر تتسلم محضر ضبط 8960 طن سكر وتؤجل التحقيق لصباح الغد

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نيابة العاشر تتسلم محضر ضبط 8960 طن سكر وتؤجل التحقيق لصباح الغد نيابة العاشر تتسلم محضر ضبط 8960 طن سكر وتؤجل التحقيق لصباح الغد

>كتبت - منال العيسوى

تسلمت نيابة العاشر من رمضان المحضر رقم "9912" لسنة 2016 جنح أول العاشر من رمضان، الخاص بضبط 8960 طنا من السكر المحلى إنتاج شركة النيل وشركة الإسكندرية، بمخازن شركة للخدمات اللوجيستية للنقل والتفريغ والتخزين بالكيلو 56، بالمنطقة الصناعية الثالثة، وحبسها عن التداول بالأسواق وتم التحفظ على الكمية.  وتؤجل التحقيق لصباح الغد.

واستوفت لجنة أوراق المحضر فى حضور ممثلين عن الرقابة الإدارية ومباحث التموين وإدارة تموين العاشر ومأمور قسم أول العاشر، وتعيين محمد عاطف شاكر حامد المسئول المدير الإدارى حارس على الكمية المضبوطة، بعد قيامه بالتوقيع على إيصال استلام الحرز لحين صدور قرار النيابة.

 

 


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