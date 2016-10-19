افتتاح قنصلية الدولة في ولاية كيرلا الهندية

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة قنصلية عامة في ولاية كيرلا الهندية، وتم تعيين جمال الزعابي في منصب القنصل العام للدولة.

شهد حفل الافتتاح.. كل من محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقاضي بي ساذاسي ام حاكم ولاية كيرالا، وشري بيناراي فيجايان، رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية، وأحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، وجمال حسين الزعابي القنصل العام للدولة في كيرلا ووفد من وزارة الداخلية، ونخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

ويأتي افتتاح قنصلية الدولة في كيرلا، التي تعد الثانية لدولة الإمارات في الجمهورية الهندية في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.



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> وقال محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "يسرني اليوم أن أعلن عن افتتاح القنصلية العامة الجديدة لدولة الإمارات في ولاية كيرلا الهندية، والتي تشكل إنجازاً مهماً، وقوة دفع جديدة في إطار العلاقات الثنائية المتنامية والمتطورة بين البلدين الصديقين".

وأضاف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "يهدف افتتاح القنصلية العامة في ولاية كيرلا إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، سواء على مستوى الأعمال وعلاقات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، أو على مستوى المجتمع والتبادل الثقافي والاجتماعي.

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> ولفت وكيل الوزارة إلى أن القنصلية الجديدة ستوفر خدمات إصدار التأشيرات بالتعاون مع وزارة الداخلية لمراطني دولة الامارات الزائرين لكيرلا وجنوب الهند وللأفراد والمقيمين في الهند، وللأفراد الذين يقيمون في ولاية كيرلا على وجه الخصوص، وهو من شأنه أن يعزز دخول العاملين الهنود لدولة الإمارات، وتسهيل وتسريع إجراءات دخولهم من خلال البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.

وأكد الرئيسي أن ولاية كيرلا أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من الشراكة المتوسعة السريعة بين دولة الإمارات والهند، وإن هذا الإنجاز يمكن بلدينا من مواصلة بناء علاقات قوية هنا في كيرلا التي تعد شريكاً اقتصاديا مهماً بالنسبة لدولة الإمارات.

من جهته قال جمال الزعابي القنصل العام للدولة: "لدينا الكثير من الأمور المشتركة ابتداء من أعمال التجارة والاستثمار وصولا إلى القوى العاملة، فكثير من القوى العاملة في الدولة يأتون من ولاية كيرلا في كل عام لتحقيق طموحاتهم الوظيفية وتحقيق مستوى معيشي أفضل في دولة الإمارات." وأشار الزعابي إلى أن القنصلية الجديدة ستؤدي دورا فاعلا في تعزيز العلاقات مع الهند من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادلات الثقافية وتعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وولاية كيرلا على وجه الخصوص.

وستوفر قنصلية الدولة في كيرلا، دعما لشراكة البلدين على مستوى الأعمال والحكومة والمجتمع والخدمات القنصلية والوثائق الدبلوماسية والموارد من أجل التجارة والتبادل التجاري.