أردوغان يعلن مشاركة القوات الجوية التركية في تحرير الموصل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع التحالف الدولي حول مشاركة القوات الجوية التركية في معركة الموصل.

وقال أردوغان في خطاب له في العاصمة أنقرة- وفق ما أوردته صحيفة «ديلي صباح» التركية، الأربعاء، إنه يجري العمل على التوصل إلى اتفاق حول بقية القضايا العالقة، مضيفا: «نجدد التأكيد على أننا سنبقى فاعلين في قضية الموصل على الأرض وعلى طاولة المفاوضات».

وتابع الرئيس التركي قائلا: «لن ننتظر حتى يدق خطر المنظمات الإرهابية أبواب بلادنا، سنقوم من الآن بملاحقة هذه المنظمات، وننقضّ عليها أينما وُجدت لإنهاء فعالياتها والقضاء عليها».

وحول الأوضاع في حلب، قال أردوغان: «ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس أزمة مدينة حلب السورية، وأبلغني بانهم أوقفوا قصفها اعتباراً من الساعة العاشرة، وطلب منّا التوسط لإخراج جبهة النصرة من حلب، وقمت بدوري بإبلاغ المعنيين للقيام بما يجب، واتفقنا على القيام بهذه الخطوة كي نتيح لأهل حلب فرصة العيش بأمان».

وحول عملية درع الفرات، قال أردوغان: «تهديد داعش لتركيا لا ينتهي عند دابق، لذلك سنتوجه إلى الباب رغم طلب بعض الأطراف منا عدم القيام بذلك».

ولفت إلى أن تركيا عندما بدأت عملية درع الفرات، أبلغت العديد من الأطراف ولم تأخذ الإذن من أحد وهناك فرق بين الحالتين.

أ ش أ