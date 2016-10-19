خالد صلاح يهنئ مجموعتى cbc والنهار بالشراكة العملاقة مع الشركة المتحدة

هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعتى قنوات cbc والنهار، بالشراكة الإعلامية العملاقة، وذلك بعد إعلانهم عن تأسيس كيان إعلامى قوى يستطيع المنافسة عربيا وإقليميا .

وقال "صلاح"، ببرنامجه "على هوى مصر"المذاع عبر فضائية "النهار وان"، إن هذه الشراكة ستغير موازين العمل الإعلامى وستساعد على نهوض الإعلام فى ظل هذا الظرف الحرج الذى تمر به مصر.

وأكد الكاتب الصحفى، أن الإعلام مهنة تعب ومشقة لكنها رسالة لا بد من منها، وشراكة الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعتى قنوات cbc والنهار، ستغير خريطة المحطتين الفضائيتين، وتمثل انطلاقة كبيرة نأمل أن تكون لمصلحة المشاهد المصرى والوطن.