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بالفيديو: مي سليم تكشف أسوأ عيوب المرأة المصرية ورجل لا يقاوم

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الأربعاء 19-10-2016 21:55

وجهت الفنانة الأردنية المقيمة بمصر مي سليم نقداً ساخراً جداً من المرأة المصرية، وقالت إنها "زنانة قوي"، ولا تكل ولا تمل في الإلحاح طالما أن زوجها لم يلب طلبها، ووجهت رسالة تضامن للحضور من الرجال باستديو تصوير برنامج "ضربة حظ" مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي.

مي سليم أطلقت بحلقة الأمس من البرنامج عدة تصريحات صادمة، فقالت إن أكثر ما تفتقده بحياتها هو الشعور بالأمان وبخاصة حنان الأب لأنها فقدت والدها مبكراً وهي لم تتجاوز عمر الأربعين يوماً، ولهذا كانت تتمنى أن تعيش أسرة كاملة وألا تنفصل عن زوجها لكن ربنا لم يرد.

وأكدت أنها تحترم طليقها وقالت إنه وسيم ويمكن اختصاره بكلمة واحدة وهي "راجل" ،وهذا أفضل من الحب، وقالت إن اسم ابنتها الأصلي كان ليلى، وتغير ل "لي لي"، واعترفت بأن نظرة المجتمع للسيدة المطلّقة تغيرت كثيراً عن الصورة السلبية بالماضي.

وحول وجه التشابه بين الأخوات كاردشيان والأخوات حمدان قالت إن المشترك الوحيد بينهما هو الحب المتبادل بين الأشقاء. وعن الرجل الذي لا يقاوم اختارت الزعيم عادل أمام ، ورفضت اختيار مطربة العرب الأولى مؤكدة أنها تعشق وأصالة وأنغام.

شاهد مي سليم وحديثها عن اسوأ عيوب المرأة المصرية:

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سيدتي

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