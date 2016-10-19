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جمهور "السوشال ميديا" بين مؤيد ومعارض: إعلامي سعودي يحلق شعره على الهواء

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الأربعاء 19-10-2016 21:26

أثار مقطع تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية لإعلامي سعودي يقوم بحلق شعره على الهواء جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من المساهمة في حملة التوعية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

حيث فاجأً الإعلامي والفنان السعودي الشاب بدر آل زيدان الجمهور أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، بأن قام وعلى الهواء مباشرة بخلع الجاكيت الذي كان يرتديه قبل أن يخرج ماكينة حلاقة ويحلق شعره.

واستمر آل زيدان في قص شعره خلال البرنامج وهو يروي قصة مرض والدته بمرض سرطان الثدي منذ سنوات وشفاءها منه تماماً بعد الكشف المبكر عنه والعلاج السليم، مبيناً أن نسب انتشاره عالمياً بين النساء تقارب 1 من كل 8 وهي نسب عالية لمرض خبيث، وتمنى من الجميع استشعار خطورة الأمر وفقدان أشخاص حولنا بسببه.

وقال بدر: "من حق كل سيدة أن تخاف على شعرها وجمالها ولكن من حقنا نحن الخوف عليك، فأنت أكثر من مجرد شكل أو مظهر، "ولأنك تهمينا لازم تطمنينا"، لذا أطالب بزيادة الوعي والتوعية بمرض سرطان الثدي، وأتمنى من كل زوج أن يأخذ زوجته للكشف عن هذا المرض وأيضاً كل أم مع بناتها وكل صديقة توصي صديقتها على الكشف، فهذا يساعد في الكشف المبكر عن المرض والتغلب عليه.

وأكد آل زيدان أن الشعر والجمال يمكن رجوعهما ولكن الصحة لا تعود، موجهاً حديثه للمصابات بهذا المرض قائلاً: "قاتلي حاربي تقدرين سهل جداً شئ بسيط أنت أقوى من المرض".

فيما جاءت أغلب تعليقات الجمهور عبر وسائل التواصل على ما فعله زيدان بحلاقة شعره على الهواء إيجابية وأشادت بموقفه وفعله، وإن قلل البعض من قيمة هذا التصرف واعتبره تفاهة وسخافة.

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سيدتي

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