ميرور: «بيبي» قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن المدافع البرتغالي بيبىي قد ينتقل الى صفوف نادى تشيلسي فى الصيف ما لم يتم تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة عامين.

يذكر أن عقد بيبىي ينتهي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد فى شهر يناير القادم فى حالة عدم تمديد عقده من جانب النادى الملكي.

وكان النادي الملكي قد عرض على بيبي في وقت سابق تمديد عقده لمدة موسم واحد وهو مارفضه اللاعب بناء على نصيحة مستشاريه الذين طالبوه بالاصرار على تمديده عامين.

وأكدت ميرور أن تشيلسي مهتم بضم بيبي الذي رغم سنه المتقدمة مازال من افضل مدافعي العالم.

أ ش أ