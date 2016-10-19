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بالصور..مصرع وإصابة 14 في حادث سقوط سيارة أجرة في ترعة ببني سويف‎

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جانب من الحادث

جانب من الحادث

لقي شخصين 2مصرعهما وأصيب 12 أخرين في حادث سقوط سيارة أجرة بترعة الإبراهيمية، أمام قرية الزيتون بمركز ناصر ببني سويف.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطارًا من مامور مركز شرطة ناصر، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بركاب في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الزيتون دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع طالبة في عقدها الثاني وشخص أخر وإصابة 12 أخرين وتم نقلهم جميعاً للمستشفي المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتجري قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بحثها عن أي متعلقات بالمياة.

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