"منار "جمعت بين زوجين.. ونيابة العجوزة تأمر بضبطها

أمر وكيل نيابة العجوزة، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار مواطنة تدعى "منار . ش"، لاتهامها بالجمع بين زوجين وممارسة الزنا والتزوير

بدأت الواقعة بمحضر حرره "مصطفى . ا" فى قسم شرطة العجوزة، اتهم فيه زوجته "منار . ش" بالجمع بين زوجين.

وأوضح الشاكى، أن زوجته تتذمر بسبب ظروفه المادية، إذ يعمل فى إحدى ورش الرخام بمنطقة شق التعبان، ودخله محدود، وبمرور الوقت قابل منار وعرض عليها الزواج فصارحته بأنها مطلقة، وتزوجها، اعتقادا منه بأنها صالحة ومناسبة، ولم يكن يرغب فى معرفة أى شىء عما سبق من حياتها.

وأضاف مصطفى فى المحضر: بعد مرور شهور قليلة على زواجنا، وجدتها تتصرف بغرابة، وسلوكها مريب ويثير الشك، إذ كانت تتحدث فى الهاتف بالساعات أثناء وجودى وغيابى، مستغلة عدم قدرتى على القراءة والكتابة، وعندما تسلل الشك لقلبى، سألتها مع من تتحدث، فأخبرتنى بأنها صديقتها "سحر"، ومع مرور الأيام وأثناء عودتى من عملى، فوجئت بوجود كوبين من الشاى وبجانبهما سيجارة حشيش، فشعرت بالغضب وسألتها فأعادت إجابتها السابقة بأن الشاى والسيجارة يخصان "سحر" ، لكن فى هذه المرة لم أصدقها وأخبرتها أننى أرغب فى رؤية سحر.

واستطرد:" بالفعل أحضرت لى سيدة على أنها "سحر"، فاطمأن قلبى، لكن الشخص المخادع دائما ما يقع فى شر أعماله، ويترك خلفه أثرا لجريمته، فبعد أيام الصدفة وضعتنى على أول الطريق، كان ذلك أثناء تصفح هاتفها والعبث بمحتوياته، إذ ظهر أمامى تسجيل صوتى بين زوجتى ورجل، وعندما سمعت ما يحويه وجدت زوجتى تتحدث للرجل وتقول له: "بحبك يا محمد وعاوزة أشوفك"، تحفظت على الهاتف الذى يحوى دليل خيانتها، وطلبت منها أن تذهب لبيت أهلها لحين عودتى من العمل، ومواجهتها أمام الجميع بما ارتكبته فى حقى، وعقب ذلك انصرفت إلى عملى.

وأضاف مصطفى: أثناء وجودى فى مقر عملى وبحوزتى هاتف زوجتى الذى تحفظت عليه، وجدت هاتف يتصل على هاتف زوجتى مسجل باسم"سحر" وعندما رددت وجدتها زوجتى، وقالت إنها تتحدث من هاتف صديقتها سحر إذ تتواجد معها فى المنزل.

وتابع :الشك تسلل إلى قلبى، فاتصلت بابن عمى "خالد" وطلبت منه أن يذهب لبيتى فى منطقة أرض اللواء ليعرف ما تفعله زوجتى ، وفور وصول خالد طرق الباب كثيرا، ولم يجب أحدا، وأخبرته جارتنا بأنها خرجت لشراء بعض المستلزمات وتركت المنزل، وعندما استدار وجدها فى وجهه فارتبكت وظهر القلق والخوف على وجهها، ثم سيطرت على انفعالاتها وسألته عن سبب تواجده، فرد عليها بأن زوجها أرسله لتفتيش شقته ومعرفة ما يحدث فيها إلا أنها حاولت تصرفه وتشاجرت معه، وفى الأثناء خرج رجل من الشقة.

وتابع عامل الرخام: اشتبك "خالد" مع الرجل لاعتقاده بأنه عشيق زوجتى ، لكن الكارثة الكبرى، كانت عندما أخبره بأنه زوجها على سنة الله ورسوله، وأنه تزوجها منذ 6 أشهر، وعندما استدار خالد لمواجهة زوجتى فوجئ بأنها هربت، وأخبرنى بما حدث هاتفيا فاتجهت لقسم شرطة العجوزة وحررت محضرا بالواقعة.

تحقيقات النيابة أظهرت تفاصيل جديدة بعد سماع أقوال الرجل الذى تواجد فى الشقة وهو "عماد.ع" أمين شرطة، حيث قرر بأنه تزوجها منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت للمأذون قسيمة طلاقها من زوجها الأول "عبد الباسط.ع"، وأنه يجهل تفاصيل زواجها من عامل الرخام الذى أخبرته بأنه" شقيقها، ويقيم معها فى الشقة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة بعدما وجهت لها تهم "الزنا، والتزوير، والجمع بين زوجين".