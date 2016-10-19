«القاهرة» يتصدر بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف «ذا بانكر»

احتفظ بنك القاهرة بتصدره لبنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على لتوالي، وفقا لتصنيف مجلة “ذا بانكر” العالمية، في تصنيف العائد عل رأس المال بتحقيقه نسبة 90.51% خلال عام 2016.

وأفاد بيان أصدره بنك القاهرة اليوم الأربعاء بأن سلسلة التصنيفات التي حصدها البنك في إصدار المجلة لشهر يوليو من أبرز حلقاتها حصوله على المركز الرابع عالميا في تصنيف العائد على رأس المال، كما واصل بنك القاهرة الاحتفاظ بمكانته كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم ضمن إعلان المجلة لنتائج تقييم أفضل ألف بنك.

وتأتي تلك التصنيفات استكمالا لسلسلة متتابعة من المراكز التي حصدها البنك على مدار 4 أعوام متتالية، وتصدره المركز الأول على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة العائد على رأس المال خلال أعوام 2013 و2014 و2015.

ووفقا لبيان البنك، أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة أداء متميز في تحقيق نمو متزايد لقاعدة الأصول والحفاظ على معدلات ربحية متنامية وتعزيز مستمر للقدرة التنافسية مما دفع به للمراكز الأولى في تصنيفات المجلة التي اعتمدت على مجموعة من المؤشرات الرئيسية منها أرباح البنوك قبل الضرائب والعائد على رأس المال.

أ ش أ