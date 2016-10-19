بالصور.. جامعة بنها تكرم الخامس عالميا لمصارعة الذراعين

كرم الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها الطالب علاء الدين أيمن محمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالجامعة، لاعب المنتخب الوطنى لمصارعة الذراعين، لفوزه بالمركز الأول أفريقيا والخامس عالميا فى بطولة العالم لمصارعة الذراعيين، والتى تم تنظيمها ببلغاريا فضلا عن فوزه على منافسه الإسرائيلى خلال مشاركته فى البطولة، وذلك بحضور الدكتور حسين أباظة عميد كلية التربية الرياضية.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للطالب مؤكدا الجامعة ستقدم كل الدعم للطالب الفائز وتعويضه عن تأخره فى الدراسة بالإضافة إلى تكفل الجامعة بكافة التدريبات والرعاية الرياضية الخاصة به، قائلا: إنه إذا أراد السفر للتدريب بالخارج ستدعمه الجامعة، مضيفا أن جامعة بنها ترعى كافة الطلاب المتفوقين فى كافة المجالات ومساعداتهم على المشاركة فى المسابقات المحلية الدولية.

وأضاف القاضى أن فوز الطالب على منافسه الإسرائيلى خلال البطولة استعاد روح نصر السادس من أكتوبر المجيد تزامنا مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن الجامعة لا تألو جهدا فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ علمى لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.