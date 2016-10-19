حبس طالبين بتهمة ترويج عملات أجنبية مزورة داخل جامعة الزقازيق

أمرت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة عمرو أنور مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس طالبين أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما، بترويج العملات الورقية المزورة، على كافيتيريات كليات جامعة الزقازيق واستبدالها بعملات وطنية صحيحة.





ورد بلاغ إلى العقيد أيمن فياض رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، والرائد محمد فخر وكيل القسم، من «أ . م» عامل بكافيتيريا كلية التجارة، حول ترويج شخصين العملات المزورة على الكافيتريات لاستبدالها بأخرى صحيحة، وتبين وجود 3 ورقات فئة المائة جنيه يشتبه فى كونها مزورة لدى جرد عهدته بالكافيتيريا.





تم إعداد الكمين اللازم بميدان الجامعة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وضبط كل من «إ . إ»، طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق و «ر . ن»، طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومقيمان بمركز بلبيس، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ورقتين ماليتين فئة المائة جنيه، يشتبه فى كونهما مزورتين، و3 بطاقات ترشيح للقبول بالجامعة والمعاهد بأسماء المشكو فى حقهما، وهاتف محمول، و170 جنيهًا من العملات الصحيحة .





بمواجهتهما اعترفا بحيازة العملات بقصد ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15137 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.