محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الأوروبية

اختارت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية التشكيلة الأفضل هذا الأسبوع للاعبين الأفارقة المحترفين بالدوريات الأوروبية، والتي شهدت تواجد لاعب المتخب الوطني ونادي روما الإيطالي محمد صلاح.
وجاءت التشكيلة كالتالي: حراسة المرمى: المغربي بونو «خيرونا الإسباني»، وفي الدفاع التوجولي ياجو «تولوز الفرنسي»، كاميروني نشينجو »جلطة سراي التركي»، الجزائري غلام «نابولي الإيطالي».
وفي خط الوسط: الجزائري بن طالب «شالكه الألماني»، الايفواري سيري «نيس الفرنسي»، الجزائري بودبوز «مونبيلييه الفرنسي»، النيجيري موزيس «تشيلسي الإنجليزي»، المصري صلاح «روما الإيطالي».
وفي الهجوم: التشادي نينجا «مونبيلييه الفرنسي»، والسنغالي فامارا «أنجي الفرنسي».