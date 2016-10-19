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محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الأوروبية

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محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الأوروبية محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الأوروبية

محمد صلاح- أرشيفية

اختارت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية التشكيلة الأفضل هذا الأسبوع للاعبين الأفارقة المحترفين بالدوريات الأوروبية، والتي شهدت تواجد لاعب المتخب الوطني ونادي روما الإيطالي محمد صلاح.

وجاءت التشكيلة كالتالي: حراسة المرمى: المغربي بونو «خيرونا الإسباني»، وفي الدفاع التوجولي ياجو «تولوز الفرنسي»، كاميروني نشينجو »جلطة سراي التركي»، الجزائري غلام «نابولي الإيطالي».

وفي خط الوسط: الجزائري بن طالب «شالكه الألماني»، الايفواري سيري «نيس الفرنسي»، الجزائري بودبوز «مونبيلييه الفرنسي»، النيجيري موزيس «تشيلسي الإنجليزي»، المصري صلاح «روما الإيطالي».

وفي الهجوم: التشادي نينجا «مونبيلييه الفرنسي»، والسنغالي فامارا «أنجي الفرنسي».

 

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