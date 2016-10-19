المدعين فى قضية «ستار كابيتال» يتعرفون على متهمي القضية أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، لعدد من المدعين بالحق المدني في قضية توظيف الأموال المعروفة إعلامياً بـ”شركة ستار كابيتال”.

وشدد إثنين منهم على أن المتهمين بالقفص، هم من قام بالواقعة ضدهم، حيث أفاد أحدهم بأنه يود القول للمحكمة، بأن جميع المتهمين لهم علاقة تضامنية، في واقعة النصب عليهم، وأنه عند سؤاله عن هيكل الشركة التي أودع فيها أمواله ومصيرها، كان تصله إجابات تطمينية.

وأكد مبلغ آخر، أمام المحكمة، بأن جميع من في القفص، عدا والد المتهم الأول، شاهدهم بعينه في الشركة محل الواقعة، عام 2011، وأنهم من كانوا يتعاملوا في إجراءات الإيداع و العقود والتحصل على صور البطاقة الشخصية.

ونفى المدعي بالحق المدني، ما أشار إليه الدفاع، بأن أسماء المتهمين قد أمليت عليهم، موضحًا بأن أسماء المتهمين قالها المودعين المجني عليهم بصيغتها الثنائية، وأن التحقيقات أوردتها وفقًا لما هو مثبت بالبطاقة الشخصية، وفق قوله.