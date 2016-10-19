أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لاعبو «فالنسيا» يتدربون بقمصان وردية لدعم مكافحة سرطان الثدي

Google+ Print
لاعبو «فالنسيا» يتدربون بقمصان وردية لدعم مكافحة سرطان الثدي لاعبو «فالنسيا» يتدربون بقمصان وردية لدعم مكافحة سرطان الثدي

لاعبو فالنسيا يتدربون بالقمصان الوردية

أجرى لاعبو فالنسيا، اليوم الأربعاء، تدريبًا في مدينة «باترنا» الرياضية وهم يرتدون قمصانًا وردية اللون، لإظهار دعمهم لمكافحة سرطان الثدي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة هذا المرض.

بحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد استقبلت رئيسة النادي لايهون تشان، برفقة مدرب الفريق الجديد، الإيطالي تشيزاري برانديلي وبعثة من الفريق فالنسيا للسيدات، اللاعبين في موقع التدريب بمدينة باترنا الرياضية.

وحضر جلسة التدريب المدير العام لمؤسسة فالنسيا، بابلو مانتييا، وطبيبان ممثلان عن معهد فالنسيا للأورام، علاوة على 4 سيدات تخطين سرطان الثدي ويخضعن للعلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا