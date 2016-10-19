لاعبو «فالنسيا» يتدربون بقمصان وردية لدعم مكافحة سرطان الثدي

أجرى لاعبو فالنسيا، اليوم الأربعاء، تدريبًا في مدينة «باترنا» الرياضية وهم يرتدون قمصانًا وردية اللون، لإظهار دعمهم لمكافحة سرطان الثدي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة هذا المرض.

بحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد استقبلت رئيسة النادي لايهون تشان، برفقة مدرب الفريق الجديد، الإيطالي تشيزاري برانديلي وبعثة من الفريق فالنسيا للسيدات، اللاعبين في موقع التدريب بمدينة باترنا الرياضية.

وحضر جلسة التدريب المدير العام لمؤسسة فالنسيا، بابلو مانتييا، وطبيبان ممثلان عن معهد فالنسيا للأورام، علاوة على 4 سيدات تخطين سرطان الثدي ويخضعن للعلاج.