أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..العثور على تمثالين آثريين خلال حملة إزالة بأسيوط

Google+ Print
التمثال الآثرى

التمثال الآثرى

عثرت حملة برئاسة رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، على تمثالين آثريين خلال تنفيذ قرار إزالة على أرض مخصصة كجبانات للمسلمين، فى قرى بني حسين، وجحدم وبني سند غرب قرية العزية، مركز منفلوط، وترأس الحملة المهندس أحمد شوقي محبوب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والتى استهدفت تنفيذ قرار الإزالة رقم 782 / 2015 ضد المدعو “ب .ن .س “.

وكان المذكور، اعتدى على مساحة 6 أفدنة، بزراعتها وبناء منزل عليها، وتلاحظ لرئيس مركز ومدينة منفلوط وجود جوالين داخل المنزل يشتبه بوجود أسلحة بداخلهما، وبفحصهما عثر بداخلهما على تمثالين آثريين يبلغ طول أحدهما 75 سم، ويبلغ طول الآخر 90 سم، وفتم تحرير محضر بالواقعة فى مركز شرطة منفلوط.

132931-IMG-20161019-WA0001 (1)

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا