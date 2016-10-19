بالصور..العثور على تمثالين آثريين خلال حملة إزالة بأسيوط

عثرت حملة برئاسة رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، على تمثالين آثريين خلال تنفيذ قرار إزالة على أرض مخصصة كجبانات للمسلمين، فى قرى بني حسين، وجحدم وبني سند غرب قرية العزية، مركز منفلوط، وترأس الحملة المهندس أحمد شوقي محبوب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والتى استهدفت تنفيذ قرار الإزالة رقم 782 / 2015 ضد المدعو “ب .ن .س “.

وكان المذكور، اعتدى على مساحة 6 أفدنة، بزراعتها وبناء منزل عليها، وتلاحظ لرئيس مركز ومدينة منفلوط وجود جوالين داخل المنزل يشتبه بوجود أسلحة بداخلهما، وبفحصهما عثر بداخلهما على تمثالين آثريين يبلغ طول أحدهما 75 سم، ويبلغ طول الآخر 90 سم، وفتم تحرير محضر بالواقعة فى مركز شرطة منفلوط.