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الجيش السورى يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب

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الجيش السورى يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب الجيش السورى يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب

>بيروت (رويترز)

قالت وزارة الخارجية السورية أن الجيش السورى سحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب عبر ممرين محددين.

وقالت الوزارة فى بيان نقله التلفزيون السورى ووكالة الأنباء الرسمية أن السورية "تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع فى مدينة حلب" وأنه "تم ترتيب نقل السكان المدنيين دون قيود وتوفير نقل الجرحى وخروج المسلحين مع سلاحهم دون عوائق من الأجزاء الشرقية للمدينة."

وتابع البيان أن روسيا التى يدعم طيرانها الجيش السورى فى حلب ستلتزم بوقف مؤقت لإطلاق النار هناك يوم الخميس.


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