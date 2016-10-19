آيلاينر GRANDIÔSE LINER جديد لانكوم

يُعتبر الآيلاينر أسطورةً أثبتت الأفلام مآثرَها إذ طبعت في الذاكرة بعض أكثر النظرات سحراً في عالم السينما، وكذلك فعل عالم الأزياء والتصوير. كما يُعتبر الآيلاينر سلاح المرأة الأقوى في بحثها عن هويّة تتفرّد بها في عالم مستحضرات التجميل. بات الآن أكثر عصريّة وجاذبيّة من أيّ وقت مضى ويمكن وضعه بحسب الرغبة بشكل ملفت بمدّه فوق الجفن أو بطريقة أكثر رقّة ونعومة عند خطّ الرموش. عاد بقوّة في عروض الأزياء وفي فيديوهات تعليم وضع المكياج وهو يرمز إلى الرغبة اللامتناهية في الإبداع والاستمتاع بوضع المكياج لئلّا تمرّي مرور الكرام. أو بكلّ بساطة للاستمتاع بعمليّة التصميم.

وبغية إطلاق العنان لتحديد العيون وتخطّي حدوده، ابتكرت علامة Lancôme آيلاينر Grandiôse Liner المستوحى من تقنيّات خبراء المكياج. يكسر هذا القلم كلّ القواعد للوصول إلى تقنيّة استخدام أسهل ومرونة لا تُصدَّق عند وضعه.

يُضاف إلى ذلك أنّه يشكّل إنجازاً تكنولوجيّاً رائعاً، فهو يحتوي على كرة محوريّة تسمح بثني الريشة 35 درجة وتمنحك براعة لا حدّ لها. تتولّى تركيبته الكثيفة وغير الشفّافة والماتيّة الجديدة بكلّ ما للكلمة من معنى، منح العيون الجاذبية التي تحتاج إليها وتسلم نفسها للخطوط الجريئة.

اثني. حدّدي. أبدعي.

من أحد الأسرار التي لا يبوح بها خبراء المكياج هي الريشة المزوّاة عن قصد لتعزيز المرونة والإبداع ورسم العيون بشكل أجمل.

يبسّط آيلاينرGrandiôse Liner تقنيّة تحديد العيون بشكل فوري بفضل الريشة المتقوسة بزاوية 35 درجة لئلّا تظلّ العمليّة حكراً على الخبراء. 35 درجة يُعبَّر عنها بـ360 درجة من الإبداع. يقلب هذا التقوس المبتكر كلّ الموازين ويفتح الباب أمام كلّ أشكال الجرأة. فقد اعتمدت ليزا إلدريدج المديرة الإبداعيّة لقسم المكياج في Lancôme، على خبرتها ومعرفتها لتحديد الزاوية بدقّة. بالتالي يعبّر هذا الرقم عن تغيير في الاتجاه يأخذنا نحو الإبداع.

يمكن إحناء ريشة آيلاينر Grandiôse Liner باستخدام الكرة المحوريّة بحيث تتّخذ وضعيّتين إمّا مستقيمة أو متقوسة. كلّ شيء ممكن في الوضعيّة المنحنية إذ تحدّد الريشة خط الرموش بشكل أسهل وأدقّ بدءاً من زاوية العين الداخليّة إلى تلك الخارجيّة. تُعتبر هذه التقنيّة سهلة الاستخدام وأكثر بساطة وتوفر خيارات لا حصر لها.

كما زُوّد آيلاينر Grandiôse Liner برأس مستدق للغاية (0.2 ملم فقط) مصنوع من ألياف النايلون المجهريّة وقوام راتنجي لمرونة كاملة وهما خاصيّتان أساسيّتان تخوّلان الحصول على دقّة مطلقة في التحديد. إنّه قلم تحديد يعمل بتغميس الريشة في التركيبة بحيث تتشرّب الكمّيّة اللازمة من المستحضر عند تغميسها في القارورة.

جريء بلون ماتيّ مفاجئ

تمنحك هذه الصباغات النفيسة الكثيفة وغير الشفّافة والماتيّة إلى أبعد الحدود، نتيجة راقية غير مسبوقة على البشرة. وهي متوفّرة لدى Lancôme بـ3 ألوان حادة للغاية (أسود فحمي وأزرق ياقوتي وبنّي غامق). ويمنح القوام الماتيّ النقي ثباتاً لا يضاهى من دون التسبب بأي تلطّخ.

تنساب التركيبة المرتكزة على المياه بلطف تام على البشرة وتجفّ بسرعة. ولا يتأثّر خطّ الآيلاينر بالرطوبة أو الزهم فبيقى ثابتاً. يشكّل بوليمر لاتكس واقيًا يثبّت المستحضر ويحميه طوال اليوم. تُعتبر هذه التركيبة مثاليّة لأيّ زاوية وتتميّز بتقنية وضع عالية الجودة وثبات استثنائي. كما أنّ إزالة آيلاينر Grandiôse Liner بسيطة للغاية، إذ يمكن غسله بسهولة بالماء الساخن.



نتيجة أكثر من ممتازة

تطلق سهولة التحديد العنان للإبداع:

.اعتبر 96% من النساء اللواتي جرّبن آيلاينر Grandiôse Liner أنّه جفّ بسرعة.

.اعتبر 95% منهنّ أنّ إمساك ريشته سهل.

.اعتبر 95% منهنّ أنّ رأسه مرن.

.اعتبر 91.1% منهنّ أنّه يرسم خطّاً رفيعاً.

.اعتبر 90.1% منهنّ أنّه يسهّل الوصول إلى جذور الرموش.

.اعتبر 88.1% منهنّ أنّه ينساب بسلاسة وسهولة على البشرة عند تحديد العيون.

.اعتبر 86.1 منهنّ أنّه سهل الاستعمال.

اعتبر 85.1% منهنّ أنّه يسهّل التحكّم بالخطّ أثناء تحديد العيون.

عيون آسرة:

.اعتبر 94.1% من النساء اللواتي جرّبن آيلاينر Grandiôse Liner أنّه عزّز جمال عيونهنّ.

.اعتبر 90.1 % منهنّ أنّ تأثير اللون كان مدوياً.

Grandiôse: ابتكار سبّاق

يتّسم جوهر Grandiôse بكونه مختبراً من الأفكار التي تتناول إعادة تصميم تقنيّات المكياج بأساليب أكثر بساطة وحرفيّة، وبالتالي يتيح للنساء إطلاق العنان لإبداعهن في تنفيذ الخطوات الأكثر تعقيداً في المكياج. تعزز التكنولوجيّات المتطورة والابتكار المستمر هذه البساطة في استعمال الآيلاينر مستحضراً تلو الآخر.

Grandiôse Extrême: مستحضر كلاسيكي جديد لكثافة ملفتة

تتوفّر مسكارا Grandiôse Extrême الجديدة لتكون مسك ختام الإطلالة الفاتنة مع رموش تتميّز بكثافة قصوى. تعيد هذه التركيبة الجديدة صياغة مفهوم الكثافة التي تدوم طويلاً بفضل فرشاتها الشبيهة بـ"عنق البجعة" والتي تسهّل الوصول إلى جذور الرموش على طول خطّ الرموش. كما تفصلها عن بعضها البعض وتمدّدها وتزيدها كثافة لإطلالة آسرة وجاذبيّة لا تُقاوم.

يكمن سرّ الكثافة الأوّل في غنى الفرشاة بالمطّاط الصناعي، فقد رُتّبت شعيراتها الوافرة على شكل صفوف متعاقبة من ريشتين لضمان فصل الرموش بشكل أفضل مع كلّ ضربة ولتوزيع التركيبة بشكل متساوٍ. تمشّط كلّ الرموش في آن بفضل طولها وتغدق عليها وهي تتحرّك، بالكمّية المثاليّة من المسكارا لمنح رموش كثيفة.

أمّا الجيل الجديد من التركيبة فهو أكسسوار للفرشاة وعامل آخر يساهم في منح الرموش الكثافة القصوى. يسهّل قوام التركيبة الغني تغطية الرموش بطبقة ناعمة ومرنة بفضل قوامها الغني. فيما تسمح البوليمرات اللاصقة للمستحضر بتغطية الرموش وتثبيتها عند وضع المسكارا. استُبدلت ’الشموع الصلبة‘ التي تدخل عادة في تركيبة المسكارا بـ’شموع مرنة‘ تزيد كثافة الرموش في التوّ واللحظة. كما يُشكّل اللاتكس طبقة حول الرموش لمكياج ثابت ومثالي إلى أقصى حدّ بحيث يدوم 24 ساعة.

يظهر غنى تركيبة هذه المسكارا الحالكة السواد في لونها أيضاً. امتزج بوليمر معزِّر بصباغات دقيقة للغاية تساهم في توزيع التركيبة بشكل متساوٍ للون أسود نقي وحاد. كما أسهم تحسين المادّة التي تجعل التركيبة تتماسك، في تعزيز تمازج الطبقة المائيّة والطبقة الشمعيّة، ما عزّز بدوره توزّع الصباغات. ها قد أصبح الأسود أقوى والرموش بارزة أكثر من أيّ وقت مضى.

تتميّز مسكارا Grandiôse Extrême العصرية برقيّ ينبعث من كلّ تفاصيلها وصولًا إلى عبوتها السوداء الماتيّة التي تعد برموش آسرة تسرق الأنظار.



مستحضر هندمة الحواجب: اللمسة النهائيّة لإطلالة أقلّ ما يُقال عنها إنّها ملفتة

لا يكتمل مكياج العيون ويصبح مثاليًّا سوى عند تمشيط الحواجب وترتيبها وهندمتها. ولكنّ الحصول على حواجب تبدو طبيعيّة ليس سهلًا. لذا ابتكرت Lancôme جيلاً جديداً من مسكارا الحواجب، مستوحاة من مستحضرات تصفيف الشعر لجمال غير متكلف وخال من الشوائب.

تتولّى فرشاة Lancôme المصنوعة من المطّاط الصناعي، ولأوّل مرّة في مسكارا الحواجب، هندمة الحواجب وترتيبها إلى حدّ الكمال. ما ميزتها الأساسيّة؟ أنّها تلوّن الشعر من دون تلوين البشرة وهذا هو المعيار الحقيقي للإطلالة الطبيعيّة. وميزتها الأخرى؟ أنّ تصميمها سهل الاستعمال يتماشى تمامًا مع شكل الحواجب فتحصلين على إطلالة مرتّبة ومثالية.

كما تحتوي التركيبة على النوع نفسه من عوامل التهلّم الموجودة في مستحضرات تصفيف الشعر لتضمن لك حواجب ثابتة لمدّة 14 ساعة. باتت حواجبك مستعدّة لأيّ شيء!

اختيرت الصباغات والتأثيرات اللمّاعة لتتآلف بشكل مثاليّ مع لون الشعر. فقد ابتكرت ليزا إلدريدج 4 درجات ألوان تناسب كلّ ألوان الحواجب وهي الشفّاف والأشقر والبنّي الفاتح والبنّي.

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تحدّق جميلة الجميلات بينيلوبي كروز في عدسة ميرت أند ماركوس بعينين متألّقتين بآيلاينر Grandiôse liner. يتماوج الخطّ الداكن اللون مع تقوس قبّعتها واسعة الحواف لإطلالة تنضح رقيًّا.