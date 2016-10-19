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«النقد الدولي» يستبعد ارتفاع التضخم بمصر جراء تدابير الإصلاح الاقتصادي

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«النقد الدولي» يستبعد ارتفاع التضخم بمصر جراء تدابير الإصلاح الاقتصادي «النقد الدولي» يستبعد ارتفاع التضخم بمصر جراء تدابير الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي

استبعد مدير إدارة صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا مسعود أحمد، اليوم الأربعاء، أن تشهد قفزة في معدلات التضخم جراء تدابير الإصلاح الاقتصادي، التي تعتزم اتخاذها في سبيل تجاوز أزمة نقص النقد الأجنبي.

وأعرب أحمد في حوار أوردته وكالة أنباء «بلومبرج» المختصة في الشأن الاقتصادي عن أمله في أن يتمكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من النظر في طلب قرض مصر في وقت لاحق من الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

ودعا إلى سرعة معالجة بعض القضايا الاقتصادية الملحة مثل أزمة سوق الصرف الأجنبي، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد المصري.

كان وزير المالية عمرو الجارحي قد أكد دعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.

أ ش أ

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