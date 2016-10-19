سكاي نيوز عربية تحصد جائزة «الفاو»‎

فازت “سكاي نيوز” عربية، بإحدى فئات الدورة الأولى لجائزة الصحافة المخصصة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وحصد التحقيق التلفزيوني بعنوان “عقبات حصاد القمح في مصر” لـ”سكاي نيوز” عربية، المركز الثالث ضمن فئة الإعلام المرئي والمسموع هو من إنتاج مكتب القناة في مصر وإعداد الزميل أحمد مهران.

ويستعرض التحقيق، العقبات التي تواجه المزارعين أثناء عملية الحصاد وتوريد القمح إلى المطاحن الحكومية، والتي تتمثل أبرزها بنقص الوقود اللازم لتشغيل آلات فصل الحبوب.

وأطلقت منظمة الفاو هذه الجائزة بهدف زيادة الوعي بـ”أهداف التنمية المستدامة لعام 2030″، وشارك فيها 20 إعلاميًا وإعلامية من مختلف دول المنطقة، حيث تنافسوا ضمن فئات الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي والمسموع، بتحقيقات وتقارير تتناول موضوعات تبحث في الأغذية والزراعة، بمنظور إعلامي استقصائي.

يُشار إلى أن “سكاي نيوز” عربية، حصدت العديد من الجوائز، كان أحدثها ضمن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، حيث حصد كل من وثائقي “الطريق إلى الموت” وبرنامج “عالم الطاقة”، وبرنامج “نيران صديقة” الجوائز الذهبية.

ونال وثائقي سكاي نيوز عربية “زهرة المدائن بعيوننا” ذهبية مهرجان الإعلام العربي في الأردن، وذهبت البرونزية لوثائقي “القنبلة الموقوتة” عن فئة البرامج الوثائقية.