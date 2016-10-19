محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

عقد المجليس التنفيذي لمحافظة بورسعيد اجتماعه اليوم برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري والسادة أعضاء مجلس النواب النائب محمود حسين والنائب احمد فرغلي والنائبة رانيا السادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتم التصديق على قرارات الجلسة السابقة ومناقشة عدد من الموضوعات وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في خدمة المواطن وأن جميع المواطنيين لهم حقوق علينا ونحن هنا من أجل خدمتهم .

ووجة المحافظ جميع الأحياء والمديريات والهيئات الحكومية بالعمل علي التيسير علي المواطنيين وحل مشاكلهم علي الفور وحسن معاملة المواطنيين وسرعة إنهاء الإجراءت التي يتقدم بها المواطن في جميع القطاعات والمجالات مشيرًا بأن المحافظة لا توجد بها أي أزمات تموينية في السلع الغذائية وأن هناك رقابة علي الاسواق لمنع التلاعب بالاسعار والسيطرة عليها .

وأضاف أن هناك وفرة في السلع الأساسية وأن المحافظة ضخت ففي الاسواق 6 طن من السكر وحتي الآن لم يتم الانتهاء من الكمية بالكامل علي الرغم من طرحها بالاسواق بسعر 6 جنية للكيلو وكذلك أسعار الخضراوت التي شهدت انخفاض الاسعار بصورة ملحوظة وكذلك الاسماك والدواجن مشيرًا بأن مايهمنا في المقام الأول هو المواطن البسيط ومحدودي الدخل .

وأضاف بأن مديرية التموين ومباحث التموين والاجهزة الرقابية بالمحافظة تقوم بمجهود كبير من أجل ضبط الاسواق ورفع العبأ عن المواطن الذي يستحق الدعم وأكد المحافظة بأن بورسعيد تحظي باهتمام كبير من جانب الدولة في العديد من المجالات والمشروعات القومية العملاقة والتي تتضمن تنمية شرق بورسعيد وما يجري بها من إنشاء أرصفة بحرية وأنفاق ومناطق لوجستية ومصانع جديدة وفي مجال الرياضية يجري العمل في انشاء أكبر قرية رياضية بمواصفات عالمية لتكون بورسعيد جاهزة لاستقبال أكبر البطولات الرياضية وكذلك في مجال الصناعة والسياحة موكدا بأن بورسعيد تتغير للأفضل فبورسعيد كيان كبير وعظيم يستحق أن نبذل أقصي جهودنا من أجل الارتقاء بمحافظتنا الباسلة .