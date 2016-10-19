محافظ بورسعيد: البدء في تطوير منطقة شرق القرية الأوليمبية

كتب-جمال نوفل:

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن موافقة التنفيذي على البدء في تطوير المنطقة الواقعة شرق القرية الأوليمبية، والتي يجري العمل في إنشائها لتكون صرح رياضي دولي كبير، وإزالة لكافة الإشغالات فيها، كما قرر المجلس إخلاء هذة المنطقة، ونقل جميع المخازن وخلاطات الأسمنت الموجودة بها إلي غرب منطقة عزبة أبو عوف، وذلك قبل يوم 1/12/2016، مع إعادة تخطيط المنطقة بصورة منظمة وبنمط موحد، وتكليف الشئون القانونية بالمحافظة، وحي الضواحي والتخطيط العمراني بوضع الأسلوب الأمثل للاستخدام.

وأكد محافظ بورسعيد، أن القرية الأوليمبية الرياضية، تمثل أحد الصروح الرياضية العملاقة، وسوف يتم استقبال معسكرات الفرق والبطولات الدولية، فلابد أن يظهر المحيط الخارجي للمنطقة في أبهي صورة لها، لتتواكب مع أعمال التطوير التي تتم.

ومن جهة أخرى، قرر المجلس التنفيذي للمحافظة، تشكيل لجنة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة لدراسة مدي احتياج أهالي قرية 4 بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، لإنشاء وحدة محلية تقدم خدماتها لأهالي القرية، و أوضح محافظ بورسعيد، بأن المحافظة تعمل علي تحسين جميع الخدمات في قري غرب وشرق وجنوب بورسعيد، واتخاذ مايلزم من إجراءات لتسهيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للأهالي، وبحث مدي الاستفادة من إنشاء الوحدة مشيرًا بأن القرية يوجد بها العديد من المكاتب الإدارية التي تقدم خدماتها للأهالي.