مايكل مور يهاجم ترامب بفيلم جديد.. وهوليوود تستمر بدعم كلينتون

وقال مور الفائز بجائزة أوسكار عبر حسابه على موقع تويتر إنه فيلمه Michael Moore in TrumpLand قدم في عرض مجاني في مانهاتن بنيويورك ليل الثلاثاء، على أن تبدأ العروض التجارية بدور العرض في لوس أنجلوس ونيويورك اليوم الأربعاء.

ويأتي إصدار الفيلم قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويعرض الفيلم فيما يحتشد عشرات المشاهير من نجوم السينما حول كلينتون قبل الانتخابات. ونظم نحو 30 من النجوم من بينهم باربرا سترايسند Barbra Streisand وبيلي كريستال Billy Crystal و جوليا روبرتس Julia Roberts هيلين ميرن Helen Mirren عرضاً لجمع التبرعات لحملة كلينتون في برودواي يوم الإثنين بتذاكر بلغ سعر التذكرة منها عشرة آلاف دولار وجرى بث الحفل على الهواء.