مايكل مور يهاجم ترامب بفيلم جديد.. وهوليوود تستمر بدعم كلينتون
الأربعاء 19-10-2016 09:18
كشف المخرج اليساري مايكل مور Michael Moor، المشهور بأعماله الوثائقية التي تحمل رسالة لاذعة، فيلماً مناهضا للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump فيما تكثف هوليوود جهودها لدعم هيلاري كلينتون Hillary Clinton منافسته الديمقراطية في السباق إلى البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
وقال مور الفائز بجائزة أوسكار عبر حسابه على موقع تويتر إنه فيلمه Michael Moore in TrumpLand قدم في عرض مجاني في مانهاتن بنيويورك ليل الثلاثاء، على أن تبدأ العروض التجارية بدور العرض في لوس أنجلوس ونيويورك اليوم الأربعاء.
ويأتي إصدار الفيلم قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ويعرض الفيلم فيما يحتشد عشرات المشاهير من نجوم السينما حول كلينتون قبل الانتخابات. ونظم نحو 30 من النجوم من بينهم باربرا سترايسند Barbra Streisand وبيلي كريستال Billy Crystal وجوليا روبرتس Julia Roberts وهيلين ميرن Helen Mirren عرضاً لجمع التبرعات لحملة كلينتون في برودواي يوم الإثنين بتذاكر بلغ سعر التذكرة منها عشرة آلاف دولار وجرى بث الحفل على الهواء.
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