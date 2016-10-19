أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مايكل مور يهاجم ترامب بفيلم جديد.. وهوليوود تستمر بدعم كلينتون

Google+ Print

الأربعاء 19-10-2016 09:18

كشف المخرج اليساري مايكل مور  Michael Moor، المشهور بأعماله الوثائقية التي تحمل رسالة لاذعة، فيلماً مناهضا للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump فيما تكثف هوليوود جهودها لدعم هيلاري كلينتون Hillary Clinton منافسته الديمقراطية في السباق إلى البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

 

وقال مور الفائز بجائزة أوسكار عبر حسابه على موقع تويتر إنه فيلمه Michael Moore in TrumpLand قدم في عرض مجاني في مانهاتن بنيويورك ليل الثلاثاء، على أن تبدأ العروض التجارية بدور العرض في لوس أنجلوس ونيويورك اليوم الأربعاء.

 

ويأتي إصدار الفيلم قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

 

ويعرض الفيلم فيما يحتشد عشرات المشاهير من نجوم السينما حول كلينتون قبل الانتخابات. ونظم نحو 30 من النجوم من بينهم باربرا سترايسند Barbra Streisand وبيلي كريستال Billy Crystal وجوليا روبرتس Julia Roberts وهيلين ميرن Helen Mirren عرضاً لجمع التبرعات لحملة كلينتون في برودواي يوم الإثنين بتذاكر بلغ سعر التذكرة منها عشرة آلاف دولار وجرى بث الحفل على الهواء.

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد