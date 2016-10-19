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أول سفير «كوري» بالقاهرة: «بيونج يانج» طلبت من «مبارك» عدم تطبيع العلاقات معنا

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أول سفير «كوري» بالقاهرة: «بيونج يانج» طلبت من «مبارك» عدم تطبيع العلاقات معنا أول سفير «كوري» بالقاهرة: «بيونج يانج» طلبت من «مبارك» عدم تطبيع العلاقات معنا

جانب من المنتدى

كتب ـ محمد صلاح الدين:

قال جونج تيه إك، رئيس المجلس الكوري للعلاقات الخارجية، وأول سفير لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة عام 1996 بعد تطبيع العلاقات، إن زعيم كوريا الشمالية، ومؤسسها “كيم إل سونج” طلب من الرئيس السابق حسني مبارك عدم تطبيع العلاقات مع “سيول” قبل الوحدة بين الكوريتين.

وأكد تيه إك، خلال كلمته في منتدى دﻻﻻت الوحدة بين الكوريتين الذي تنظمة سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن كوريا الشمالية وإسرائيل يجريان مفاوضات سرية حول تطوير الطاقة النووية.

وأشار تيه إك، إلى دوره في تطبيع العلاقات بين القاهرة وسيول قبل 20 عامًا.

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