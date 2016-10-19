ابنة خيرت الشاطر تطعن أمام الإدارية العليا للسماح لها بزيارة والدها

أقامت عائشة ابنة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، تطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواها المطالبة بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجي، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى.

واختصم الطعن رقم 102233 قضائية، وزير العدل وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومامور سجن طرة شديد الحراسة بصفتهم.

وكانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة نجلة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، التي تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجي، لانتفاء القرار الادارى .

وحملت الدعوى الرقم 6388 لسنة 70 قضائية، وذكرت أن المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، وذلك بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.