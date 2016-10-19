إقامة 15 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 79 مليون جنيه في البحيرة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، على تخصيص قطع أراضي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون لـ9 مشروعات استثمارية، بتكلفة 53 مليون جنيه توفر 185 فرصة عمل.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة الأربعاء – أن المجلس وافق على تخصيص 6 مشروعات استثمارية بالطرانة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى فى مجالات (تصنيع مخبوزات، مصنع أعلاف، مضرب أرز، مصنع طحينه، إنتاج وخلط وتعبئة أسمدة ) وذلك على مساحة 10 ألاف متر مربع بإجمالي تكاليف استثمارية 26 مليون جنيه توفر 134 فرصة عمل.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة وجه إنذارات لعدد 13 مستثمرا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون والطرانة بحوش عيسى لسرعة تقديم خطابات الضمان الخاصة بمشروعاتهم.

ومن جانبه، وجه المحافظ الدكتور محمد سلطان بتذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين الجادين فى إقامة مشروعات استثمارية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة