محافظ القليوبية: لن نسمح باحتكار السلع الأساسية لتخفيف أعباء المواطنين

أمر اللواء عمرو عبد المنعم ابراهيم محافظ القليوبية، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وضبط وإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة عمليات الاحتكار للسلع الأساسية؛ للتخفيف من أعباء المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال إجتماع الجلسة الأولي للمجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية منذ أن تولي المحافظ شئون المحافظة، وحضر الإجتماع اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، واللواء هشام الشافعي مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ، باستمرار حملات التموين بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ومباحث التموين لضبط أي مخالفات، وشدد بفرض أقصى العقوبات على المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة في الفترة الماضية قامت بإنشاء 76 معرضًا غذائيًا بالمحافظة في شتي مدنها، بالإضافة إلى 10 سلاسل تجارية تباع فيها السلع بأسعار مخفضة ضمن “مبادرة الشعب يأمر” التي نادى بها محافظ القليوبية.