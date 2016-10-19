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الجامعة العربية تشارك فى اجتماع باريس التشاوري حول الموصل

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الجامعة العربية تشارك فى اجتماع باريس التشاوري حول الموصل الجامعة العربية تشارك فى اجتماع باريس التشاوري حول الموصل

الجامعة العربية

صرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن الجامعة العربية، تلقت دعوة للمشاركة فى الاجتماع الذى ستستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم غد الخميس، برئاسة فرنسية-عراقية، لبحث مستقبل مدينة الموصل العراقية.

وأوضح المتحدث أن الجامعة العربية ستشارك فى هذا الاجتماع بوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لشئون مكتب الأمين العام، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتى فى إطار حرص الجامعة العربية على الانخراط بجدية وفعالية فى التعامل مع مختلف ملفات وقضايا الأولوية العربية، خاصة تلك المتعلقة بالتطورات فى الدول العربية التى تشهد أزمات أو أوضاعاً خاصة، ومن بينها الوضع فى مدينة الموصل، وذلك بعد بدء العملية العسكرية للجيش العراقى والرامية لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث أن الوفد سيحرص على أن يطرح أمام الاجتماع رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع فى المدينة، بما فى ذلك ما يتعلق بالتدابير والإجراءات التى يمكن اتخاذها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء، وبما يتسق أيضاً مع ضرورة احترام وحدة وسيادة العراق، ويدعم الحفاظ على أمنه واستقراره.

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