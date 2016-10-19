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التحقيق مع معيدة بـ«تربية رياضية بني سويف» لحثها الطالبات على ارتداء النقاب ‎

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التحقيق مع معيدة بـ«تربية رياضية بني سويف» لحثها الطالبات على ارتداء النقاب ‎ التحقيق مع معيدة بـ«تربية رياضية بني سويف» لحثها الطالبات على ارتداء النقاب ‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، ” م.ص” المعيدة بكلية التربية الرياضية للتحقيق لتحذيرها الطالبات من ارتداء الزى الرياضى، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من عميد الكلية، والمذكرة المقدمة من مدير الأمن الأدارى بالكلية .

وأفادت مذكرة عميد الكلية أنه اثناء قيام “م.ص” المعيدة بالكلية بتنفيذ محاضرة عملى مع مجموعة من الطالبات بالفرقة الثانية تطرقت فى الحديث فى مسائل فقهية خارج نطاق محتوى المحاضرة العملى، وحذرت الطالبات من ارتداء الزى الرياضى، وحثتهم على ارتداء الخمار والنقاب لأنه فريضة، موضحة أنه يجب تغيير الزى الرياضى؛ لأنه مخالف للشرع، مما دعا بعض الطلاب للاعتراض على حديثها .

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ والاعراف والتقاليد الجامعية، موضحًا أن الجامعة حرصت على توفير بيئة طيبة لطلاب كلية التربية الرياضية من إنشاء أكثر من 12 ملعب مكشوف بهدف تحصيل العلم فى المجال الرياضى، وليس للنقاش والتطرق فى مسائل خارج نطاق محتوى المادة العلمية، أو فرض زى معين على الطلاب بغرض إثارة المشكلات، وعرقلة سير العملية التعلمية  .

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