أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي: ملتزمون بترسيخ سيادة القانون ونحرص على علاقتنا مع واشنطن

Google+ Print
السيسي: ملتزمون بترسيخ سيادة القانون ونحرص على علاقتنا مع واشنطن السيسي: ملتزمون بترسيخ سيادة القانون ونحرص على علاقتنا مع واشنطن

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت، وحضر اللقاء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو عزت سلامة ممثل المصرية فى مجلس الأمناء.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، موجهاً التهنئة لـ”فرانسيس ريتشاردوني”، السفير الأمريكى الأسبق فى القاهرة، بمناسبة تعيينه رئيساً جديداً للجامعة الأمريكية.

وأشاد الرئيس بالدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة التعليم والمجتمع فى وما تمثله من جسر هام يساهم فى التقريب بين الشعبين المصرى والأمريكى، مثمناً التزام الجامعة بدورها التعليمى والأكاديمى، ومؤكدا حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضى قدماً نحو تعزيزها.

واستعرض الرئيس مُجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث أكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتى تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحقوق السياسية والحريات المدنية التى يتعين تنميتها وازدهارها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات.

كما استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها الحكومة فى سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، فضلاً عن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر