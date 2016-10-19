السيسي: ملتزمون بترسيخ سيادة القانون ونحرص على علاقتنا مع واشنطن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت، وحضر اللقاء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو عزت سلامة ممثل الحكومة المصرية فى مجلس الأمناء.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، موجهاً التهنئة لـ”فرانسيس ريتشاردوني”، السفير الأمريكى الأسبق فى القاهرة، بمناسبة تعيينه رئيساً جديداً للجامعة الأمريكية.

وأشاد الرئيس بالدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة التعليم والمجتمع فى مصر وما تمثله من جسر هام يساهم فى التقريب بين الشعبين المصرى والأمريكى، مثمناً التزام الجامعة بدورها التعليمى والأكاديمى، ومؤكدا حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضى قدماً نحو تعزيزها.

واستعرض الرئيس مُجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث أكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتى تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحقوق السياسية والحريات المدنية التى يتعين تنميتها وازدهارها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات.

كما استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها الحكومة فى سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، فضلاً عن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار.