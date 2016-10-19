براءة 9 أشخاص من اتهامهم بقضية "حريق المسرح القومى" بالعتبة

قضت محكمة جنح مستأنف الموسكى، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، ببراءة 9 أشخاص من مديرى ومسئولى المسرح القومى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حريق المسرح القومى".

ترافع عن المتهمين شعبان سعيد محامى نقابة المهن التمثيلية، والذى دفع خلال مرافعته بانتفاء أركان الجريمة، مشيرا إلى أن أدوار المتهمين فى القضية فنية وليست إدارية، وليس من اختصاصهم إخماد الحرائق، وقدم المذكرات والمستندات التى تثبت صحة موقف موكليه.

وقضت محكمة أول درجة، فى وقت سابق، بحبس كل فرد منهم 3 أشهر بجانب عزلهم من وظائفهم، فتقدم دفاع المتهمين بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

تعود أحداث القضية إلى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٢ عندما شبت النيران داخل المسرح القومى بميدان العتبة، وأحرقت محتويات 3 قاعات بداخله، وتبين من المعاينة أن سبب الواقعة ماس كهربائى عندما تطايرت شرارة أثناء إجراء تصليحات كان يجريها مسئول الكهرباء بالمسرح واشتعلت إحدى الستائر وأدت إلى الحريق.

وكشفت تحريات المباحث تورط 9 أشخاص وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال الجسيم الذى تسبب فى إلحاق ضرر بالجهة التى يعملون بها وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، ثم أحالت أوراقهم للمحكمة.