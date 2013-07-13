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شعبة السياحة: 90% توقف بحركة السائحين فى مصر بسبب الأحداث السياسية

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شعبة السياحة: 90% توقف بحركة السائحين فى مصر بسبب الأحداث السياسية شعبة السياحة: 90% توقف بحركة السائحين فى مصر بسبب الأحداث السياسية

قال عمارى عبد العظيم عمارى، رئيس شعبة السياحة بغرفة تجارة القاهرة، إن 90% من الحركة السياحية فى توقفت بسبب استمرار الاعتصامات والمظاهرات فى الشارع المصرى، وأن الأمل فى عودة السياحة مرة أخرى يتوقف على عودة الأمن وانتهاء الاعتصامات المستمرة.

وأضاف عمارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحركة السياحية من الممكن أن تعود إلى مصر فى مهلة 30 يوماً من بدء هدوء الشارع المصرى وتوقف أى اعتصامات أو مظاهرات تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.

وتابع عمارى، إنه بمجرد انتهاء الاعتصامات ستقوم الشركات السياحية بإرسال خطابات إلى الدول التى توقف مواطنوها عن الدخول إلى مصر، لعودتهم مرة أخرى وطمأنة الدول على أبنائها فى قضاء الأجازات فى مصر، إضافة إلى توجيه رسائل من خلال الإعلام حول الحركة السياحية القائمة بشكل جيد فى مصر.

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