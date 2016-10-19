مسئولون أمريكيون: القوات العراقية قد تصل إلى قلب الموصل خلال أسابيع

توقع مسئولون أمريكيون أن تصل القوات العراقية والكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتى تتقدم نحو مدينة الموصل التى يسيطر عليها تنظيم "داعش" إلى قلب ثانية أكبر المدن العراقية على الأرجح فى غضون أسابيع.

وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية -فى سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني- أن هذا التقييم المتفائل يأتى بعد اليوم الثانى من العملية التى طال انتظارها لانتزاع الموصل من قبضة التنظيم الإرهابى المعروف بـ"داعش".

وأشارت إلى أنه بحسب التقارير الواردة أمس سيطرت قوات البشمركة الكردية على أكثر من 12 قرية على طول الحدود الشرقية للموصل، بينما حققت القوات العراقية مكاسب مماثلة أثناء شق طريقها شمالا داخل المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فإن مقاتلى وقاذفات الولايات المتحدة شنوا 6 ضربات جوية حول الموصل وموقعا عسكريا أمريكيا فى بلدة القيارة التى تقع على بعد 40 ميلا إلى الجنوب من الموصل وقاموا بالقضاء على العديد من المواقع القتالية والقوافل والأسلحة الثقيلة لـ"داعش".

ونوهت إلى أن نحو 100 فرد من قوات العمليات الخاصة الأمريكية قد تم نشرهم إلى جانب وحدات مكافحة الإرهاب العراقية ووحدات البشمركة التى تقود هجوم الموصل.

وتشير تقديرات المسئولين الأمريكيين إلى أن أغلبية الانشقاقات لدى "داعش" من الموصل قبيل الهجوم قد انتهت، وأن القادة والمقاتلين المتبقين فى المدينة سيتشبثون فى الأغلب بالدفاع داخل المدينة.

كما أشار المسئولون إلى أنه من المحتمل أن يستخدم مقاتلو "داعش" أسلحة كيماوية كجزء من خططهم الدفاعية؛ لكن على الأرجح سيكون ذلك فى المراحل النهائية من الهجوم بمجرد اقتراب القوات العراقية والكردية من وسط المدينة.