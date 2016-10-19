وزير الداخلية يوجه بزيادة موظفي التراخيص لتقليل زمن الانتظار بالمرور

قام اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة لتفقد إجراءات ترخيص سيارات المواطنين واختبارات القيادة بوحدة تراخيص البساتين وذلك في ضوء نظام العمل الجديد بوحدات التراخيص الذي يبدأ من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء لتقليل الزحام بوحدات المرور.

وأكد مدير أمن القاهرة – خلال جولته – أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه بضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين في أسرع وقت وأن لا يكون توجه المواطنين لإنهاء التراخيص المرورية عبئا عليهم.

واشار إلى أنه وجه كذلك بزيادة أعداد موظفي التراخيص ومهندسي الفحص الفني مع دعم الوحدة بعدد من الضباط للعمل على تقليل زمن انتظار المواطنين بالوحدة مع رفع كفاءة أماكن الانتظار المخصصة للمترددين على وحدة التراخيص مع تفعيل نظام الاستدعاء الآلي المرقم للمواطنين (على غرار المعمول به بالبنوك) والذي تم العمل به بالفعل في أغلب وحدات التراخيص بالقاهرة.

والتقى اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خلال زيارته لوحدة المرور بعدد من المواطنين; حيث استمع لمقترحاتهم واستفسر عن المدد التي يقضونها لإنهاء إجراءاتهم لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم.