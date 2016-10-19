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غدًا.. هدى سلطان تكشف أسرارًا خاصة عن نشأتها على «ماسبيرو زمان»

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غدًا.. هدى سلطان تكشف أسرارًا خاصة عن نشأتها على «ماسبيرو زمان» غدًا.. هدى سلطان تكشف أسرارًا خاصة عن نشأتها على «ماسبيرو زمان»

الفنانة هدى سلطان

تعرض قناة “ماسبيرو زمان”، غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاءً خاص ونادر مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان ببرنامج “أهلًا وسهلُا”، مع طارق حبيب وعصمت شفيق.

وتكشف سلطان – خلال اللقاء – أسرار خاصة عن حياتها، نشأتها، ومسيرتها المهنية.

كما تكشف عن اسمها الحقيقي، وهو “بهيجة عبد العال”، مشيةً إلى أنها لا تشعر بالوحدة أثناء الجلوس بمفردها، حيث تستعرض أحداث اليوم بأكمله قبل النوم، وأن من صفاتها الحفاظ على روحها المرحة رغم المتاعب.

وتغني هدى – خلال اللقاء – عددًا من الأغنيات منها: “غاب القمر”، للفنانة شادية، “أنا قلبي ليك ميال” و”بلاش تفارق” للفنانة وردة، فضلًا عن أغنية “غنيلي”.

 

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