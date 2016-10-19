تمساح يقتحم قسم شرطة في سريلانكا

اقتحم تمساح يبلغ طوله مترين مركزًا للشرطة في سريلانكا، واستقر فيه طوال الليل، ما أجبر الموظفين على إخلاء المكان إلى أن يتم إخراجه، بحسب ما كشف مصدر من الشرطة.

ودخل التمساح من الباب الخلفي لمركز الشرطة في نوشياغاما على بعد 190 كيلومترًا عن شمال العاصمة السريلانكية كولومبو.

وكشفت الشرطة عن إخلاء المبنى فور دخول التمساح، الذي استمرت زيارته طوال الليل إلى أن نقله اختصاصيون في الحياة البرية في الصباح.

وأوضح المصدر عينه أن أحدًا لم يتعرض للأذى، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وغالبًا ما تدخل الفيلة إلى التجمعات السكانية في هذه المنطقة النائية، لكن هجمات التماسيح نادرة جدا.