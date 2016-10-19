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دونالد ترامب يدعو شقيق أوباما لحضور المناظرة الأخيرة

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دونالد ترامب يدعو شقيق أوباما لحضور المناظرة الأخيرة دونالد ترامب يدعو شقيق أوباما لحضور المناظرة الأخيرة

مناظرة دونالد وهيلاري كلينتون – أرشيفية

دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الأخ غير الشقيق للرئيس باراك أوباما للحضور كضيف فى المناظرة الثالثة والأخيرة التى سيعقدها مع هيلاري كلينتون مساء اليوم الأربعاء فى لاس فيجاس.

وقال مالك أوباما- فى تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”- إنه “متحمس لحضور المناظرة”، معربًا عن اعتقاده بأن “ترامب يمكن أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأضاف مالك أنه لا يصدق النساء اللاتى اتهمن ترامب بملامستهن وتقبيلهن قائلا ” لماذا لم يتقدموا بهذه الادعاءات من قبل؟ “.

وكان مالك، الذى يحمل الجنسيتين الكينية والأمريكية، قد أعلن فى يوليو الماضى أنه سيصوت لصالح المرشح الجمهوري المثير للجدل، قائلا إن الرئيس أوباما لم يفعل الكثير للشعب الأمريكي أو لعائلته فى كينيا، على الرغم من التوقعات العالية عند توليه منصبه.

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