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إحباط محاولة تهريب 14 قطعة أثرية لـ"قطر" بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب 14 قطعة أثرية لـ"قطر" بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب 14 قطعة أثرية لـ"قطر" بمطار القاهرة

>كتب أحمد منصور

قال الأثرى حمدى همام، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، إن مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، نجح فى إحباط محاولة تهريب 14 مكيالا تعود لعصر أسرة محمد على، وعليها اختام للملك فاروق الأول والملك فاروق.

المكاييل المضبوطة 

وأوضح مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدير الجمرك "سعيد عيد"، اشتبه فى شهادة جمركية مصدرة إلى "قطر"، وبفحص اللجنة الأثرية تبين وجود 14 مكيالا مخبأة داخل طرود، بأوزان مختلفة.

جانب من المضبوطات الأثرية

وأشار الأثرى حمدى همام، أن المضبوطات مكونة من الخشب ومغطاة من المعدن، وكانت تقوم فى تحديد أوزان الحبوب المختلفة من الشعير والقمح وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة تكونت من وفاء وحيد مدير عام قرية البضائع، وهناء مشهور مدير قرية البضائع، ومروة سيد، والثريين عاطف إيليا وأحمد طلعت.

مكيال يعود لعصر اسرة محمد على


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