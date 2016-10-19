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1000دولار غرامة وإقامة جبرية لأمريكى نزع حجاب امرأة مسلمة على متن طائرة

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1000دولار غرامة وإقامة جبرية لأمريكى نزع حجاب امرأة مسلمة على متن طائرة 1000دولار غرامة وإقامة جبرية لأمريكى نزع حجاب امرأة مسلمة على متن طائرة

>كتبت حنان فايد

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه تم الحكم على أمريكى بالإقامة الجبرية فى منزله لشهرين، وتغريمه ألف دولار لنزعه حجاب امرأة مسلمة على متن طائرة فى رحلة داخلية وهو يصيح "هذه أمريكا".

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الأربعاء : "سوف يتم وضع جيل باركر بين، 37 عاما، تحت الملاحظة الأمنية لمدة 10 شهور بعد قضاء الإقامة الجبرية، حسبما نقلت الصحيفة عن نظيرتها الأمريكية ألباكركى جورنال.

وهاجم "بين" الراكبة المسلمة خولة عبد الحق فى طائرة من ولاية شيكاغو إلى مدينة ألباكركى فى ولاية نيو مكسيكو فى ديسمبر من العام الماضى.

وقال المحامى ديمون مارتينيز: "هذه القضية ترسل رسالة واضحة لأى شخص يفكر فى اللجوء للتهديد أو التخويف أو التدخل فى حقوق الأخرين، بما فيهم أعضاء الجالية المسلمة، فى التعبير عن اعتقاداتهم بدون خوف.

وقالت خولة للمحكمة إنها قبعت فى منزلها لأسابيع بعد الواقعة بسبب الخوف الذى تركته فى نفسها، وعقبت على الحكم بقولها "أنت جرحتنى، ولم تحترمنى، وانتهكتنى".

من جانبه، قال بين إنه "محرج" بسبب فعلته وبررها بأنه كان مخمور، مؤكدًا إنه زار مسجدًا بعد الحادث. 

 


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