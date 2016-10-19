نائب بريطاني يطالب برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ

أشاد النائب البريطاني جيرالد هوارث، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، بالإجراءات الأمنية الصارمة المطبقة في مطار شرم الشيخ، اضافة الى مستوى تأمين مدينة شرم الشيخ ذاتها، داعيا الحكومة البريطانية الى إعادة النظر في الحظر المفروض على الطيران إلى مطار شرم الشيخ، خاصة في ظل تداعياته السلبية على الاقتصاد المصري وقطاع السياحة الذي يعمل فيه ما لا يقل عن أربعة ملايين من المواطنين المصريين.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ناصر كامل، النائب هوارث، ، بعد عودته من الزيارة التي أجراها الأسبوع الماضي إلى شرم الشيخ والتي مثل خلالها مجلس العموم البريطاني في الاحتفالية التي نظمها مجلس النواب المصري بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس أول مجلس نيابي مصري.

وطالب هوارث رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، برفع حظر الطيران، وخاصة بعد التأكيدات التي تلقاها من المسئولين بوزارة النقل البريطانية بأن مطار شرم الشيخ بات نموذجا يحتذى به في تأمين المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق السفير المصري خلال اللقاء مع النائب البريطاني على عقد جلسة داخل مجلس العموم البريطاني لمجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر اليوم والقائمين على شركات الطيران والسياحة البريطانية، حيث سيقوم السفير ناصر كامل باستقبال ممثلي هذه الشركات قبل الاجتماع مباشرة لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لاستعادة الأمن بكافة أنحاء الجمهورية، وكذا الإجراءات المتبعة لتأمين المطارات المصرية، وخاصة مطار شرم الشيخ.