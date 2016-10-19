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ضبط 210 أطنان سكر وأرز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

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ضبط 210 أطنان سكر وأرز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط ضبط 210 أطنان سكر وأرز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

سكر (أرشيفية)

تمكنت حملات الرقابة التموينية باسيوط من ضبط 150 طن سكر تموينى و60 طن أرز قبل بيعهم فى السوق السوداء بقرى ومراكز المحافظة وذلك خلال شهر فى إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود لضبط الأسعار للسلع التموينية الأساسية ومن ضمنها ضبط المخالفات التموينية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والسلع الغذائية المنتهية.

وأشار المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية بالمحافظة لمحاربة تجار السوق السوداء ومحتكرى السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الاسعار، مؤكدا استمرار توفير أطنان من السكر اليومى بالتنسق مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة لبيعها للمواطنين مباشرة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالقرى والنجوع لتغطية إحتياجات مواطنى المحافظة بالكامل .

وأضاف صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن حملات المديرية من خلال اداراتها المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة تمكنت من ضبط بعض شركات تعبئة المواد الغذائية وبحوزتها كميات كبيرة من السكر والارز التموينى قبل توزيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة منها 150 طن سكر و60 طن أرز.

وأكد استمرار الرقابة على منافذ بيع السلع التموينية والسكر المدعم للمواطنين والتأكد من التزام المواطنين بالكميات المقررة والبالغة 2 كجم لكل مواطن حرصا على وصول الدعم للمواطن.

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