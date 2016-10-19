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«أوقاف الإسكندرية» توزع كميات كبيرة من اللحوم بالمناطق الأشد احتياجا

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«أوقاف الإسكندرية» توزع كميات كبيرة من اللحوم بالمناطق الأشد احتياجا «أوقاف الإسكندرية» توزع كميات كبيرة من اللحوم بالمناطق الأشد احتياجا

وزارة الأوقاف – أرشيفية

وزعت مديرية أوقاف الإسكندرية ، الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم بالمناطق الأشد احتياجًا، حيث شهد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان انطلاق قافلة توزيع اللحوم من أمام مسجد سيدى أحمد المتيم بوسط الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية ومديري الإدارات الفرعية بالمديرية.

وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية – في بيان اليوم – أن هذه القافلة توجهت إلى مناطق اللبان ومينا البصل وكرموز وأبيس وباكوس والفلكي وعزبة محسن والزوايدة والمهاجرين وبعض قرى برج العرب وغير ذلك من المناطق الأشد فقرا واحتياجا تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور

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