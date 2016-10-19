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«الكهرباء» تتوقع وصول الحمل الأقصى إلى 26000 ميجاوات اليوم

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«الكهرباء» تتوقع وصول الحمل الأقصى إلى 26000 ميجاوات اليوم «الكهرباء» تتوقع وصول الحمل الأقصى إلى 26000 ميجاوات اليوم

أرشيفية

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل الحمل الأقصى، اليوم الأربعاء، إلى 26000 ميجاوات مقابل 25900 ميجاوات أمس الثلاثاء، والذي لم يشهد أي تخفيف للأحمال.

وكانت الوزارة، أعلنت التعاقد مع شركة متخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تلقي الشكاوى عن أية أعطال أو استفسارات، ولتقديم خدمة متميزة للعملاء طبقًا للمعايير العالمية، وذلك على الرقم (121) من خط أرضي أو محمول, في إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء لمشتركيها.

وبدأت الخدمة بشركة شمال القاهرة، وشركة الإسكندرية، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي – عقب تفعيلها في شركة جنوب القاهرة في شهر أغسطس الماضي – على أن تطبق في باقي الشركات تباعًا، ويمكن للعملاء التواصل مع الشركة على رقم الرسائل القصيرة (91121)، وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بالهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”.

أ ش أ

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