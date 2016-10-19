ضبط المتهم باقتحام نيابة دير مواس عقب سرقته وآخرون مدرسة دولية بالشروق

كشف رجال مباحث القاهرة، لغز سرقة خزينة مدرسة دولية بمنطقة الشروق والاستيلاء من داخلها على 6 آلاف دولار و36 ألف جنيه، وتبين أن عاطل محكوم عليه فى قضيتين بالسجن المؤبد فى كل واحدة منهما، واثنين من شركائه وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من المواطن كريم م ت 37 سنة عضو منتدب بمدرسة دولية الكائنة خلف الجامعة البريطانية، باكتشافه سرقة مبلغ 6 آلاف دولار أمريكى، و36 ألف جنيه مصرى من داخل خزينة المدرسة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة، وتبين من خلال الفحص وجود كسر بباب الخزينة، وتمكن فريق البحث بقيادة اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ضياء خ ع" 27 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضايا أرقام 350 لسنة 2015م جنايات عسكرية، كلى أسيوط 220 لسنة 2015م اقتحام النيابة العامة بدير مواس/ المنيا والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد، و351 لسنة 2015م جنايات عسكرية كلى أسيوط 221 لسنة 2015م اقتحام مركز شرطة دير مواس، والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد، و144 لسنة 2015م جنايات عسكرية كلى أسيوط 123 لسنة 2015م " اقتحام إدارة الشباب والرياضة بدير مواس "والمقضى فيها غيابيا بالسجن 10 سنوات.

كما تبين أن شركاءه "صدام ر ح" 30 سنة مبيض محارة والمحكوم عليه فى القضيتين أرقام 143 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلى أسيوط 119 لسنة 2015م دير مواس/ المنيا "اقتحام مجلس مدينة دير مواس" والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد، و139 لسنة 2015م جنايات عسكرية كلى أسيوط 114 لسنة 2015م "اقتحام النيابة الإدارية بدير مواس" والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد، وشوقى م ش 22 سنة نجار مسلح.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 29 ألف جنيه، 5 آلاف دولار أمريكى، عتلة حديدية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.