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القبض على 6 تجار حجبوا 385 طن أرز عن التداول بالأسواق في البحيرة

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القبض على 6 تجار حجبوا 385 طن أرز عن التداول بالأسواق في البحيرة القبض على 6 تجار حجبوا 385 طن أرز عن التداول بالأسواق في البحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

ألقت قوات أمن البحيرة القبض على 6 تجار، بحوزتهم 385 طن أرز حجبوها  عن التداول بالأسواق بغرض بيهعا في السوق السوداء بدائرة مركز الدلنجات، فيما القى القبض على تاجر تمويني بحوزته 1.200 طن سكر كان يعتزم بيعها في السوق السوداء .

وتلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة ، إخطاراً من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات بالإشتراك مع مباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى من ضبط  " عبدالخالق م  ر " تاجر ومقيم مركز الدلنجات، وبحوزته 180 طن أرز شعير، وحجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط " أحمد  م م " تاجر ومقيم مركز الدلنجات وبحوزته 100 طن أرز شعير حجبها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم القبض على " عبد الحميد  م ع " تاجر ومقيم بمركز الدلنجات وبحوزته 50 طن أرز شعير، و " همام  ع ص " تاجر ومقيم  الدلنجات وبحوزته 10  طن ارز شعير  و " عمرو  ش م  " صاحب مخزن لتجارة الحبوب كائن بمدينة حوش عيسى  و بحوزته 45  طن ارز شعير حجبوها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت الحملة من ضبط  " وجدى  ن ا" تاجر تموينى كائن بمدينة أبو المطاميربحوزته 1.200 طن سكر تموينى مدعم وحبسها عن التداول  وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

 


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