ضبط مصنعين يقومان بتعبئة السكر بدون ترخيص وملح غير صالح فى الإسكندرية

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مصنعين يعبئان السكر والمواد الغذائية بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام كل من "ح.م" صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية كائن بمنطقة العصافرة قبلى دائرة قسم ثان المنتزه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بإدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية داخل عبوات مدونا عليها بيانات تجارية وهمية، لتضليل الجهات الرقابية، وكذا يقوم بالتلاعب فى أوزان العبوات بإنقاص وزنها عن المدون عليها.

تم استهداف المصنع وتم ضبط "ح. ع"- 47 سنة المدير المسئول عن المصنع مقيم دائرة قسم ثان المنتزه وضُبط بالمصنع عدد "202" جوال سكر زنة الجوال 50 كجم بدون فواتير أو مستندات تفيد مصدرها وكمية من العبوات الفارغة معدة للتعبئة و"4" باكتات سكر معبأ بكل باكتة 20 عبوة ناقص الوزن بمقدار 70 جراما بكل عبوة ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارٍ العرض على النيابة لعامة لمباشرة التحقيقات، كما تم ضبط "ال. ح" 23 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر الكائنة بمنطقة الهجانه دائرة قسم شرطة أول العامرية بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة السكر والأرز بدون ترخيص من الجهات المختصة وتعبئة منتجاته داخل عبوات مدونا عليها بيانات تجارية وهمية "سما" وعنوان وهمى "دمنهور – محافظ البحيرة".

تم استهداف المصنع وضبط المتهم وضبط "1" طن من السكر داخل أجولة معد للتعبئة و"115 "باكتة سكر بكل باكته 20 عبوة بإجمالى وزن 2300 كجم سكر، و" 3875" كجم طن من الأرز داخل أجولة معد للتعبئة – عدد "185" باكتة أرز بكل باكتة 20 عبوة بإجمالى وزن 3700 كجم مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط "ص. م" 42 سنة سائق مستقلاً السيارة رقم "س ل أ" مصر محملة بعدد "7500" عبوة ملح طعام زنة العبوة 250 جراما بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و" م. ا" - 47 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع "12" كجم لحوم وكبدة مجمدة محلولة من التجميد معروضة للبيع أنها لحوم وكبدة بلدية طازجة، و"ن.ال" 36 سنة بائع أسماك لحيازته وعرضه للبيع "186" كجم من أسماك البقرة السامة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و"ا. ع" - 37 سنة صاحب محل خردوات لحيازته "64" عبوة كريم شعر مجهولة المصدر وبدون ثمة مستندات.