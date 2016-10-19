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الأسد: حماية المدنيين في حلب تتطلب التخلص من الإرهابيين

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الأسد: حماية المدنيين في حلب تتطلب التخلص من الإرهابيين الأسد: حماية المدنيين في حلب تتطلب التخلص من الإرهابيين

بشار الأسد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن حماية المدنيين في حلب تتطلب التخلص من الإرهابيين وهذه مهمتنا طبقا للدستور والقانون.

وفي حديث أدلى به لقناة “SRF1″ السويسرية ستبثه في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي لدمشق قال: مهمتنا تغيير الوضع بالنسبة لأطفال حلب، بالطبع فهذه مهمتنا طبقا للدستور وطبقا للقانون وهي أن علينا حماية الناس والتخلص من أولئك الإرهابيين في حلب، بهذه الطريقة نستطيع حماية المدنيين.

وأضاف :”كيف تستطيع حمايتهم بينما لا يزالون تحت سيطرة الإرهابيين؟، لقد تعرضوا للقتل على أيدي الإرهابيين وكان الإرهابيون يسيطرون عليهم بشكل كامل .. هل دورنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، وهل نستطيع بذلك حماية الشعب السوري؟… علينا أن نهاجم الإرهابيين وهذا بديهي”.

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