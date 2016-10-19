ارتفاع عدد ضحايا هجوم بلدة «أفجويي» بالصومال لـ 11 قتيلا

قال مسؤول إن هجومًا انتحاريًا بسيارة ملغومة وبإطلاق النار على بلدة أفجويى الصومالية، أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 11 شخصا منهم موظفون حكوميون ليرتفع بذلك عدد القتلى من أربعة أشخاص.

وكان متشددون من حركة الشباب التى نفذت سلسلة من الهجمات الدموية فى البلاد قد قادوا سيارة ملغومة إلى مركز شرطة فى حين اشتبك آخرون مع قوات الأمن فى تبادل إطلاق نار.

وقال عبد الناصر معلم مفوض المنطقة فى أفجويى لـ”رويترز” اليوم الأربعاء، إن 11 شخصا قتلوا منهم أفراد شرطة وموظفون حكوميون.

وأضاف أن ستة مهاجمين قتلوا كذلك. وتبعد أفجويى نحو 30 كيلومترا جنوب غربى العاصمة مقديشو.

وقال معلم إن مركز الشرطة الذى أقيم بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة دمر فى الهجوم، مضيفا أن الهدوء عاد للمنطقة والحكومة تسيطر بشكل كامل على البلدة.