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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «غرفة عمليات رابعة»

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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «غرفة عمليات رابعة» غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «غرفة عمليات رابعة»

المستشار معتز خفاجى – أرشيفية

حجزت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر طلب الرد المُقدم من الدكتور محمود غزلان، القيادي بجماعة الإخوان المنحلة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، ضد المستشار معتز خفاجى، إلى جلسة غدًا الخميس.

وجاء قرار الحجز، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قررت تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لحين الفصل في طلب الرد.

ويواجه المتهمون – في القضية – ارتكاب جرائم” قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصام رابعة والنهضة، نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، تعطيل مؤسسات الدولةـ ومحاولة وقف العمل بالدستور”.

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