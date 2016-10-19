هبوط اضطراري لطائرة ألمانية فى كندا بسبب دخان داخل قمرة القيادة

قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، إن طائرة جامبو من نوع بوينج 747 على متنها 363 شخصا هبطت اضطراريا فى مدينة جاندر بإقليم نيوفاوندلاند فى شرق كندا أمس الثلاثاء، بعد تحويل مسارها لدى رصد انبعاث دخان فى قمرة القيادة.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الأربعاء، إنه لم يصب أى من الركاب وعددهم 345 أو الطاقم المكون من 18 فردا فى الرحلة التى كانت متوجهة من مدينة فرانكفورت الألمانية إلى أورلاندو فى ولاية فلوريدا الأمريكية حيث خرجوا جميعا فى أمان ودون الحاجة لمخرج الطوارئ، بحسب وكالة “رويترز”.

وأرسلت لوفتهانزا طائرة بديلة ليواصل الركاب رحلتهم إلى فلوريدا كما أرسلت فنيين للتحقيق فى الواقعة.